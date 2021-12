Civita Castellana, i Nas scoprono due medici non vaccinati

I Nas di Viterbo hanno segnalato all’Ordine dei Medici-Chirurghi e all’Asl due medici impiegati presso un poliambulatorio di Civita Castellana, per avere esercitato la professione medica presso la struttura sanitaria sebbene non sottoposti a vaccinazione obbligatoria per Covid-19.

I Carabinieri del Nas, d’intesa con il ministero della Salute, stanno conducendo una campagna di verifiche sul rispetto dell’obbligo vaccinale per le figure “esercenti le professioni sanitarie” e “operatori di interesse sanitario”. In particolare, i servizi sono finalizzati ad individuare i professionisti, sia in ambito pubblico che in regime di attività libero professionale presso studi e ambulatori privati, che continuano ad esercitare l’attività, sebbene privi di vaccinazione anti-Covid