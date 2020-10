Brutta sorpresa per le mense scolastiche rincari in arrivo

Ultimo aggiornamento: 13:36

La luna di miele (si fa per dire) tra minoranza e maggioranza a Civita Castellana è già finita. Ancora prima di annunciare la data del primo consiglio comunale è arrivato il primo scontro. Ad accendere le polveri è stato il capogruppo di Rifondazione comunista, Yuri Cavalieri, che ha chiesto al sindaco Luca Giampieri e all'assessore alla pubblica istruzione, Simonetta Coletta, di fare chiarezza sull'aumento dei costi per la mensa scolastica.«Mi sono giunte numerose segnalazioni di cittadini - ha detto Cavalieri - indignati per l'aumento della mensa scolastica che inizierà il prossimo 12 ottobre, aumento che oltre ad essere ingiustificato risulta anche essere non quantificato. Riteniamo fondamentale fare chiarezza su quanto sta accadendo specialmente in un periodo delicato come questo nel quale le famiglie sono già provate da una grave crisi economica». E' molto probabile che l'aumento sia dovuto all'applicazione delle nuove norme anti Covid, che prevedono porzioni preconfezionate, la somministrazione diretta da parte degli addetti di pasti in monoporzioni. Misure igieniche, tra pulizia e disinfezione, per i locali e di prevenzione personale che andrebbero ad aumentare i costi di gestione.Necessarie anche le garanzie di un microclima idoneo negli ambienti e la disponibilità di spray/gel e mascherine per chi manipola e distribuisce il cibo. La stessa Regione ha messo a punto un protocollo per la refezione scolastica per aumentare l'efficacia delle misure di contenimento, adottate per contrastare la diffusione del virus nella refezione scolastica. «Il rispetto dei protocolli è sacrosanto - ha concluso Cavalieri - ma i costi, se così fosse, non possono ricadere sulle famiglie. C'è pertanto, la necessità di trovare le soluzioni giuste senza penalizzare nessuno e anche in maniera urgente».Per garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori delle mense scolastiche devono assicurare la piena adesione alle buone pratiche igieniche e alle procedure di pulizia e disinfezione, come richiesto dalla normativa e come definito nei manuali di buona prassi igienica di settore.