Civita Castellana, Luigi Gallo al debutto con la Ferrari 488 Challenge nel National Gt

Il pilota civitonico, nella stagione 2024, passa al mondo Gran Turismo al volante di una Ferrari 488 Challenge EVO del Team Bestlap

L’Asd XC Motorsport è lieta di annunciare la partecipazione di Luigi Gallo, nella stagione 2024, al National GT Challenge al volante di una Ferrari 488 Challenge Evo del team Bestlap: un traguardo fortemente voluto dal pilota civitonico, che dopo ottimi risultati nel mondo TCR nelle ultime due stagioni, salta nella massima serie dedicata alle vetture a ruote coperte con l’ambizione di ricoprire una posizione da protagonista, a bordo della vettura della casa del cavallino Rampante. Il debutto di Gallo avverrà questo weekend sul circuito di Vallelunga, che rappresenta la gara di casa per il portacolori della XC Motorsport: visti gli ottimi risultati dei test invernali, nel quale il pilota ha potuto prendere confidenza con la nuova vettura, l’obiettivo è quello di ben figurare e ambire ai piani alti della classifica.

Luigi Gallo: “Iniziamo finalmente questa nuova avventura nel mondo Gran Turismo a bordo di questa fantastica Ferrari 488 Challenge Evo.

Negli scorsi mesi ho avuto modo di prendere confidenza con la vettura e devo dire che mi sono trovato immediatamente a mio agio, pertanto l’obiettivo di questo debutto, sul circuito di casa, è sicuramente fare bene e, perché no, ambire al podio. Voglio ringraziare tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa stagione e non resta dare il massimo al volante.” Il programma del weekend di Vallelunga del National GT Challenge prevede per venerdì 19 Aprile due sessioni di prove libere, mentre sabato 20 Aprile le qualifiche si svolgeranno alle ore 10:45. Domenica 21 Aprile, invece, gara 1 partirà alle ore 10:25 e gara 2 alle ore 17:35 . Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su MS Motor TV ( canale 229 di Sky) e sui canali social PNK Motorsport.