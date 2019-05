Civita Castellana, I Lions sabato scendono in piazza contro il Diabete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Lions lottano contro il diabete. La malattia aumenta in tutto il mondo: colpa di errati stili di vita, come sedentarietà e cattiva alimentazione.Sabato dalle ore 10 alle ore 12, a Civita Castellana (Viterbo ) in Piazza Matteotti, si svolgerà la “Giornata Lions contro il Diabete Mellito”, una importante manifestazione per la sensibilizzazione verso il rischio “diabete”, che è giunta quest’anno all’ottava edizione.La programmazione, di formazione e prevenzione, è promossa e coordinata dal Club Lions “Falerii Veteres” (Presidente: prof. Franco Chericoni), con il patrocinio del Comune, dell’Associazione “Giovani Diabetici del Lazio” e della “Croce Rossa Italiana”. Che cosa è il diabete? è illustrato in una broschure che verrà data a quanti dei cittadini si sottoporranno spontaneamente a un prelievo di sangue capillare per la determinazione della glicemia.Attraverso il dosaggio della glicemia capillare, che sarà fatto gratis a tutta la popolazione che richiederà lo screening, è possibile mettere in evidenza iperglicemie che possano essere spie di un insorgente diabete.Come è noto il diabete interessa 350 milioni di persone nel mondo, attualmente colpisce il 6,9% della popolazione, ma nel 2030 ne interesserà oltre l’8,1 %, con 438-700 milioni di ammalati.«Ne esistono due tipi - osserva il professor Alessandro Masella, direttore del pronto soccorso dell’ospedale Andosilla e socio Lions - : il tipo-1, malattia autoimmune in cui vengono distrutte le cellule beta del pancreas, colpisce il 10% dei diabetici, di solito insorge in giovane età prima dei 20 anni e vede come fattori di rischio dieta familiarità e infezioni: viene curato con l’insulina. Il Tipo-2 si manifesta nell’adulto ed è dovuto a malfunzionamento o a scarsa produzione di insulina; vede come fattori di rischio obesità sedentarietà familiarità e appartenenza ad alcune etnie come quella africana».Dato che la malattia può restare per molto tempo asintomatica e misconosciuta è importante la diagnosi precoce, con campagne di screening fatte sulla popolazione e mediante l’automonitoraggio - da parte dei pazienti - della glicemia capillare. «La manifestazione - afferma Alessandro Masella presidente dei Lions -, ha suscitato negli anni scorsi un largo interesse nei cittadini che di buon grado si sono sottoposti al controllo glicemico gratis, mediante stick su sangue capillare. Medici specialisti, presenti alla manifestazione, risponderanno a tutte le richieste avanzate dai cittadini, fornendo consigli sulla prevenzione, sull’alimentazione e corretto stile di vita».I Lions ringraziano quanti si impegneranno alla buona riuscita della manifestazione, in particolare le associazioni di Volontariato, la Croce rossa, il Comune e tutti i soci.