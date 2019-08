Civita Castellana, la street art torna a colorare la città della ceramica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La street art torna a colorare Civita Castellana, la città della ceramica. L'ultima opera (nella foto) è stata realizzata a Piazza Marcantoni da Emiliano Terenzi e Chiara Valeri in questi giorni ed è stata subito apprezzata dal pubblico.I due fanno parte di Esternamente, nata del 2015 da un’idea del collettivo artistico composto da Emiliano Terenzi e Chiara Valeri e dal presidente Gianluca Terenzi. L’intuizione che accompagna il progetto è quella di portare “allo scoperto” l’arte urbana, come arte di frontiera, e porla a stretto contatto con il territorio. I due hanno realizzato tra l'altro un opera quasi simile a quella di Civita anche a Vallerano e in altre cittadine del Lazio.Emiliano Terenzi sarà tra i protagonisti della mostra che si terrà nell'Ecoparco del Mediterraneo a settembre a Castel Volturno. Chiara Valeriha in progetto una collaborazione con aziende di arredamento e ha in preparazione un libro illustrato di fiabe popolari.