Civita Castellana, la Polizia Postale ha parlato con gli studenti dei rischi della rete e dell'uso dei social network

Si è svolto a Civita Castellana il quarto incontro del progetto #BESAFE del Rotary Flaminia Romana in collaborazione con la Polizia Stradale e Postale di Viterbo ed il Team automobilistico XC Motorsport, al CFP Ivan Rossi.

Nel corso dell'incontro, la sovrintendente capo della Polizia Postale Miriam Santini, ha illustrato agli studenti ed alle studentesse dell'istituto i rischi della rete e dell'uso dei social network, fornendo strumenti utili a navigare sul web in sicurezza contro truffe e pishing nonchè consigli pratici per utilizzare i social in sicurezza.

Il vice sovrintendente Tecnico della Polizia Stradale Fabrizio Corbucci, ha illustrato i rischi nel mettersi alla guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il progetto, si concluderà il 24 Maggio sempre a Civita Castellana : durante la giornata finale saranno presenti simulatori, percorsi interattivi per far toccare con mano ai ragazzi quanto affrontato nel corso degli incontri. A questo appuntamento erano presenti 0il presidente del Rotary Roberto Bedini e Fabrizio Massaini dirigente del CFP Ivan Rossi.