Civita Castellana, impasti ceramici, la Spica ceduta a una spa italo-ceca

Il distretto viterbese della ceramica continua ad attrarre investitori internazionali. Come per il comparto che assicura l'offerta di materie prime e impasti per le aziende del polo industriale di Civita Castellana. La Imerys ceramics Italy, leader mondiale di forniture minerali specialistiche per il settore industriale, con 4,3 miliardi di euro di ricavi, ha ceduto il settore degli impasti per le ceramiche a due società: una locale e una estera.

La prima è la Gemica di Ermanno Gagliardi, specializzata nella produzione di colori; e alla Kmk Granit, una spa ceca di orientamento mondiale, presente nelle attività estrattive e nella lavorazione dei minerali, tra cui il feldspato, destinato al settore della ceramica.

Lo stabilimento Spica di via Falerina, con gli impianti di stoccaggio e dove si producono gli impasti, resterà attivo e sarà punto di riferimento per le due nuove realtà. La New Spica (questo il nome da ieri dell'azienda) continuerà a fornire a tutti gli attuali clienti «gli stessi prodotti di alta qualità, offrendo loro l'intera gamma di impasti, engobbi (colori utilizzati per manufatti in ceramica, ndr) e smalti per il settore dei prodotti sanitari».Imerys e New Spica hanno sottoscritto un accordo a lungo termine per fornitura e stoccaggio delle materie prime, al fine di continuare a offrire alla clientela prodotti quali caolini, ball clay, chamotte, pegmatite e refrattari per il forno.

«Ringrazio il team di Imerys ceramics Italy e i clienti rimasti fedeli a Spica per tanti anni. E ribadisco l'impegno nel settore dei prodotti sanitari e nel polo di Civita, tramite la fornitura di materie prime di alta qualità, di refrattari per il forno, e di continui investimenti in prodotti innovativi», ha detto Armando Villasmil, vicepresidente di Imerys ceramics per Europa, Medio oriente e Africa.

«Ringrazio Imerys per aver creduto nel nostro progetto e per aver passato il testimone a New Spica - ha sottolineato Gagliardi - : la nuova avventura nasce con la certezza di poter avviare un eccellente rapporto, basato sulla fiducia, coi clienti e i fornitori di Imerys. Manterremo lo stesso personale per avviare la transizione, che garantirà risposte rapide alle esigenze dei nostri clienti».