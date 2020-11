Civita Castellana e Castel Sant'Elia, quattro persone smarrite nel bosco in cerca di funghi

Perdono l'orientamento tra boschi e forre e scattano le ricerche: ritrovati. E' accaduto, per due volte in due giorni, a persone che avevano scelto di passare qualche ora all'aria aperta. Sabato scorso all'interno di una forra, nel territorio di Civita Castellana. Padre e figlio, che avevano pensato di trascorrere il pomeriggio a cercar funghi, al momento del rientro non sono più riusciti a ritrovare il sentiero che avevano percorso qualche ora prima.

Sulle prime hanno tentato da soli di venirne fuori, ma dopo aver girovagato per all' interno della boscaglia, vista l'impossibilità di ritrovare una via d'uscita hanno chiesto soccorso con il telefonino ai carabinieri. Nel giro di poco tempo i militari li hanno rintracciati e accompagnati alla propria auto per far ritorno a casa. Ieri più o meno la stessa scena si è verificata in una zona da tra Castel Sant'Elia e Nepi.

Protagonisti due ragazzi di Sutri che si erano addentrati, durante il pomeriggio, nel bosco che fa da cuscinetto tra i due comuni. Sulla via del ritorno, con l'arrivo della sera non sono più riusciti a orientarsi e hanno lanciato l'allarme. Nella zona poco dopo sono arrivati i volontari della protezione civile di Castel Sant'Elia, insieme ai carabinieri. I primi, che conosco bene l'area, ricevute le indicazioni sono riusciti in poco tempo a individuare i ragazzi che si era fermati in una zona visibile per i soccorritori. Una volta recuperati, anche loro sono stati accompagnati all'auto per ripartire.

