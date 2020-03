Alla Ceramica Catalano stop alla produzione, ma dipendenti assicurati contro il virus

Ultimo aggiornamento: 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’azienda si ferma, ma stipula un’assicurazione per gli operai sul rischio d’infezione da coronavirus. L’iniziativa è della Ceramica Catalano, una delle principali imprese del distretto industriale che da lavoro ad oltre duecento persone nello stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo).«Oltre alle massime precauzioni ormai da tempo adottate nello stabilimento per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, - ha scritto la direzione agli operai - ci preme informarvi che ad ulteriore tutela di tutte le maestranze, ha stipulato una copertura assicurativa per tutti i dipendenti. L’assicurazione prevede un’indennità di ricovero e di convalescenza, oltre all’assistenza post-ricovero per i successivi quattordici giorni successivi».Diversamente dalle altre volte, il sindacato ha avuto parole di apprezzamento per l’azienda. «Più di una volta siamo stati critici e conflittuali nei loro confronti – ha detto il segretario generale della Filctem Cgil, Mauro Vaccarotti -, ma dobbiamo ammettere che il comportamento della direzione della Catalano questa volta è stato esemplare. E’ gesto concreto nei confronti dei dipendenti che non può che farci piacere. L’iniziativa è stata apprezzata anche dagli stessi ceramisti».La ceramica Catalano Catalano, fondata nel 1967, è oggi una delle aziende leader nel settore ceramico per l’arredo bagno. «E’ un marchio che è sinonimo di altissima qualità, design unico, di cultura industriale fortemente innovativa. L'azienda ricorre a un alto grado di automazione unito a un insostituibile sapere artigianale costruito da generazioni. Catalano investe e produce solo in Italia, secondo uno standard di eccellenza non imitabile».