Civita Castellana, da ieri è una città cardioprotetta

Grazie alle donazioni del Rotary Club Flaminia Romana Distretto 2080 e della CRI, si è concluso il progetto “Civita Castellana città cardioprotetta”. Tre defibrillatori completi di kit per cardio rianimazione sono stati installati in piazza Matteotti, in via Giovanni XXII e nel piazzale antistante la chiesa di Sassacci San Luigi Gonzaga. I

Alla cerimonia di presentazione hanno preso parte il sindaco Luca Giampieri, il vicesindaco Matteo Massaini, l’assessore alle Politiche sociali Carlo Angeletti e il presidente del consiglio comunale Claudio Parroccini. Gli amministratori comunali hanno ringraziato il Rotary Club e la Croce Rossa perché grazie alle loro donazioni Civita Castellana è diventato un comune cardioprotetto.

Presenti all’iniziativa anche il presidente del Rotary Club Flaminia Romana, Roberto Zavagnini e il presidente della Croce Rossa Italiana locale, Stefano Di Giovenale, oltre a diversi rappresentanti delle due associazioni. L’evento si è svolto nel totale rispetto delle norme anti-Covid.

