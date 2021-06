Civita Castellana, il centenario del calcio inizia con lo mostra " Un secolo di azzurro» Martedi il taglio del nastro

Cento anni di calcio tutti da ricordare a Civita Castellana. Il traguardo sarà festeggiato con diverse iniziative questo mese, firmate dalle società Flaminia Calcio, Jfc Civita Castellana, Asd Civita Castellana e Sassacci, con il patrocinio e il contributo del Comune di Civita Castellana, il Coni Lazio e la Lega Nazionale Dilettanti.

Testimonial dei festeggiamenti come si vede nella foto: Alessandro Tuia ( difensore del Benevento), Leonardo Sernicola ( centrocampista della Spal) e Massimo Cataldi (preparatore del portieri del Verona) civitonici doc che hanno contribuito a portare in alto il calcio rossoblù.

La prima proposta che i promotori hanno voluto regalare ai tifosi è quella della mostra Un Secolo d'Azzurro, mostra itinerante più grande d'Italia sulla storia della nostra Nazionale di calcio, che sarà ospita a Piazza Marcantoni: prima tappa di un lungo tour nella Regione Lazio. L' esposizione antologica di oltre 200 cimeli promossa dall' Associazione di Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti (Rappresentante di Interessi alla Camera dei Deputati per lo Sport e il Terzo Settore) e curata Mauro Grimaldi, che racconta la nascita e l'evoluzione della squadra azzurra dal 1898 ad oggi, dal 15 al 27 giugno farà tappa nella Tuscia per festeggiare, nel modo migliore, il centenario del calcio civitonico.

Ospiti d' onore saranno le famosissime ed iconiche Coppe del Mondo vinte dall' Italia nel 1934, 1938, 1982, 2006 che saranno esposte insieme alle magliette di autentiche leggende del calcio italiano: Rivera, Baggio, Totti, Maldini, Nesta, Del Piero. In vetrina anche le maglie degli “azzurri di casa nostra”,

Giancarlo Carloni, Giulio Basili, Stefano Mascarucci, Massimo Cataldi, Leo Sernicola, Primo Fontana e Alessandro Tuia. Sarà facilissimo, anche emozionarsi davanti ai primi scarpini da Football di fine Ottocento realizzati a mano con cuoio duro e chiodini di ferro battuto nella suola di legno.

Un Secolo d'Azzurro è patrocinata da Figc e Anci e dal 2019 ha già toccato tredici città in tutta Italia riscuotendo un grandissimo successo in particolare tra i giovani delle scuole. I promotori, ringraziano i soci Coop, la Unicoop Tirreno e la direzione del centro commerciale Piazza Marcantoni per la disponibilità dimostrata.