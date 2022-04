Venerdì 29 Aprile 2022, 10:24

I saperi contadini come strumento di pace attraverso la produzione di cibo secondo criteri sostenibili. E' il tema che verrà affrontato domani, nella sala della Curia vescovile di Civita Castellana a partire dalle ore 9. L'iniziativa è del Biodistretto della Via Amerina e della Schola Campesina, che hanno organizzato un incontro con le organizzazioni contadine provenienti dall'Europa, dai Balcani, dal Caucaso e dall'Asia Centrale.

«Le organizzazioni contadine invitate ha detto il presidente del Biodistretto, Famiano Crucianelli - si occupano tutte di agro-ecologia e sono guidate per la maggior parte da leader donne. Queste organizzazioni lavorano tutte per la produzione di cibo a livello locale e sono proprio queste realtà, queste donne, questi uomini a rendere i nostri sistemi alimentari resilienti e sostenibili. In questo periodo di crisi, oltre ai cambiamenti climatici e agli shock, alla pandemia, l'Europa orientale sta affrontando una guerra e il resto del continente è molto preoccupato».Per Crucianelli sono proprio le organizzazioni di agro-ecologia,

«con il loro potere di costruire forti sistemi alimentari locali, a dare una prospettiva culturale e sociale di pace perché fortificano le relazioni tra le persone, valorizzano la cultura rispetto all'identità».«Questa conferenza internazionale vuole dimostrare - ha detto Andrea Ferrante della Schola Campesina- che le organizzazioni e le scuole di agro-ecologia stanno avviando una serie di azioni, con il potenziale per costruire comunità resilienti e unire il nostro popolo in pace». E' previsto il saluto del sindaco Luca Giampieri e quello di monsignor Romano Rossi, vescovo di Civita Castellana. Due le tavole rotonde organizzate in cui si metteranno a confronto le esperienze dei vari paesi presenti ai lavori, nel corso della mattinata. E' in scaletta anche un intervento di Roberto Mancinelli del Dafne all'Università della Tuscia, coordinatore del comitato scientifico del Bio-distretto delle Forre e della Via Amerina.