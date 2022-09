Cersaie, il deputato viterbese Rotelli in visita alle aziende di Civita Castellana al salone

Visita al Cersaie di Bologna del deputato Mauro Rotelli alle imprese del distretto della ceramica di Civita Castellana presenti con le loro creazioni.

Fratelli d'Italia sfonda il 40%, Rotelli: «Porterò Viterbo al centro dell'attenzione del governo»

Il deputato di Fratelli d'Italia era accompagnato dal responsabile provinciale del partito e ex sindaco di Civita Castellana Massimo Giampieri. I due hanno visitato tutti gli stand delle imprese civitoniche.

«Ci auguriamo che Mauro Rotelli, in rappresentanza del nuovo governo appena eletto - ha detto Marco Rossi, export manager Simas - continui a dare il suo fattivo supporto alle aziende del territorio, per progetti quali il fondo speciale per la crisi energetica in atto, approvato e in attesa di erogazione, o di risultati raggiunti come il Bonus Idrico».