Martedì 14 Marzo 2023, 11:12

Due Oscar a Francoforte. E' iniziata con il botto, per due aziende del distretto ceramico di Civita Castellana, la fiera internazionale Ihs del bagno, tecnologie per il risparmio energetico, la climatizzazione e l'automazione degli edifici (gli stando ospitano circa duemila aziende), in corso da ieri nella città tedesca.

Alla ceramica Globo e alla ceramica Scarabeo sono stati assegnati due "oscar della ceramica mondiale", il premio Design Plus Award.

Si tratta di un riconoscimento nel campo del disegno industriale, che viene assegnato annualmente all'interno di questa manifestazione fieristica. E' stato istituito nel 1983 ed è firmato da Francoforte fiere e dal Consiglio tedesco per l'industria, oltre alla Camera di commercio, che lo assegnano alle aziende presenti dopo aver analizzato, prodotti che combinano design, materiali innovativi e sostenibilità di produzione.

La Globo ha vinto con la collezione Lalita per la sostenibilità ambientale, grazie allo scarico Cleanstorm, un flusso d'acqua pilotato che garantisce una pulizia accurata. La firma su questo modello è dei designer Angelettitruzza. «Siamo molto contenti ha detto l'amministratore delegato Andrea Gulinucci - per questo importante riconoscimento internazionale, che premia la qualità del design e attesta la ricerca tecnologica sulla sostenibilità da parte della nostra azienda».

Anche la Scarabeo è stata premiata per la collezione Diva. Si tratta di un mobile lavabo caratterizzato da una struttura in metallo. «La vittoria in questo concorso ha detto Gian Paolo Calisti - ci riempie di orgoglio. Un nuovo riconoscimento che attesta ancora una volta la passione che mettiamo nel creare soluzioni per il bagno eleganti, efficienti e fortemente sostenibili. Questo, grazie al nostro nuovo sito produttivo dotato di impianti fotovoltaici, cogeneratori, depuratori per il riciclo dell'acqua e illuminazione totalmente a Led. Uno stimolo in più per proseguire in questo percorso»