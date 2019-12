Tarquinia, sarà un grande Natale: Tarquinia alza il sipario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal laboratorio dei giocattoli alla galleria della neve, dalla stalla delle renne al laboratorio degli elfi, fino alla stanza di Babbo Natale. Tarquinia alza il sipario sul Natale. Domenica 8 dicembre alle 17 per l’inaugurazione ufficiale del villaggio. Insieme alla casa di Santa Claus, allestita negli interni dell’ex convento di San Marco in piazza Cavour,un mercatino che si snoderà per tutto il centro storico. A curare l’organizzazione, l’associazione Viva Tarquinia con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.“La casa di Babbo Natale e il mercatino sono oramai un appuntamento fisso del Natale tarquiniese – dicono gli organizzatori - Stiamo cercando, edizione dopo edizione, di apportare miglioramenti per accogliere nel migliore dei modi i visitatori. Dietro a questo evento c’è il grande impegno di tanti volontari che lavorano agli allestimenti per creare qualcosa di magico. E venirci a trovare è anche l’occasione di ammirare il centro storico di Tarquinia”.La casa di Babbo Natale sarà visitabile ogni weekend fino al 24 dicembre, dalle 16.30 alle 19.15, (ingresso libero).