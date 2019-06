Capranica, sabato la notte bianca dello sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto Coni e Regione, compagni di sport, fa tappa a Capranica.Sabato scatterà nella cittadina viterbese la prima delle “Notti bianche dello sport” in programma fino al mese di ottobre in diversi comuni laziali.Dalle 18 alle 24, a Capranica, via Kennedy si trasformerà in un mega villaggio dello sport aperto gratuitamente ai cittadini. Con il prezioso contributo delle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva di riferimento, che metteranno a disposizione i loro tecnici, e delle associazioni sportive del territorio che coinvolgeranno centinaia di giovani atleti, sarà una lunga serata di sport e divertimento per tutti. Il villaggio multisport ospiterà campi e postazioni per praticare pallacanestro, calcio, equitazione, danza, ginnastica, tiro a segno, calcio, judo e giochi.Alle 21.30 è previsto il momento istituzionale con gli interventi del sindaco Pietro Nocchi, del presidente del Coni Lazio Riccardo Viola e di rappresentanti della Regione Lazio.