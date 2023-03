Bambina morta a Monza soffocata dalla pappa: Bianca (8 mesi) si è arresa dopo 6 giorni di agonia

Una bambina di 8 mesi è morta all'ospedale San Gerardo di Monza, dopo una crisi respiratoria avvenuta a casa e dovuta alla pappa andata di traverso. Dopo sei giorni di agonia Bianca è morta nel reparto di rianimazione. La morte risale al 4 marzo scorso, la notizia è stata confermata solo oggi. La piccola viveva con la mamma a Brugherio (Monza). Per la donna ora amici e colleghi hanno avviato una raccolta fondi.

Bambina morta, la raccolta di fondi

La famiglia della bambina ha ricevuto il supporto di amici e colleghi che hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su gofundme. Questi si sono uniti attorno alla famiglia per offrire il loro aiuto in seguito alla tragica vicenda che ha coinvolto la piccola Bianca. Nella pagina web della raccolta si può leggere: "Siamo stati colpiti e scioccati dalla terribile vicenda che ha coinvolto la piccola Bianca. Abbiamo deciso di compiere un piccolo gesto per offrire il nostro supporto alla famiglia in qualche modo utile".