Si complica il mercato della Viterbese. Per iniziare le trattative con molti giocatori, tra cui anche pezzi da novanta, bisognerà aspettare infatti la metà di agosto. Il Frosinone, che doveva costituire il serbatoio principale dei nuovi arrivi, tratterà cessioni e rinnovo dei prestiti solamente al termine del campionato di Serie B. Tenendo conto che i Canarini giocheranno con ogni probabilità i play-off nella serie cadetta, gli eventuali arrivi provenienti dalla società ciociara non saranno ai nastri di partenza della preparazione gialloblù prevista proprio per la metà del prossimo mese. Se per Michele Volpe la cosa poteva essere preventivabile, dato che prima di rinnovare il prestito il Frosinone vuole conoscere il campionato che disputerà la prossima stagione, ci si aspettava magari che le trattative per gli altri giocatori che interessano alla Viterbese potessero iniziare anche con il campionato di Serie B in svolgimento.Tutto rimandato alla fine del prossimo mese, quindi anche per i rinnovi dei due centrocampisti, Andrea Errico ed Emmanuel Besea. Anche se per questi ultimi due, la trattativa non dovrebbe essere troppo difficile visto che già c'è una buona base di partenza. Più complicata sarà l'operazione che dovrebbe portare in gialloblù l'esperta punta Nicola Citro e il giovane trequartista classe 97 Alessio Tribuzzi. La Viterbese si era mostrata interessata ad entrambi già nel mercato invernale dello scorso gennaio, ma poi non se ne fece nulla. Il prossimo mese la trattativa dovrebbe ricominciare daccapo. Per quello che riguarda invece il rinnovo del prestito di Volpe, il Frosinone potrebbe trattenerlo nel caso in cui non riesca ad ottenere la promozione in A e debba giocare quindi in B anche la prossima stagione.Finché il Catania sarà impegnato nel play off è ferma anche l'operazione che riguarda il difensore Tommaso Silvestri, considerato l'elemento ideale per far compiere alla retroguardia gialloblù il salto di qualità. Il Catania è impegnato proprio stasera contro la Ternana in partita secca nel secondo turno dei play-off. Solo una volta che i siciliani avranno terminato la stagione, potrà iniziare l'eventuale trattativa tra la Viterbese e Silvestri.La società gialloblù è interessata anche ad un altro giocatore che ha disputato questa stagione con la maglia del Catania quale centrocampista: Giuseppe Rizzo. Quest'ultimo non ha disputato i play-off con la compagine etnea, ma ha comunque diverse richieste anche da altre società di Serie C quali ad esempio il Novara. Portarlo alla corte del tecnico Antonio Calabro, quindi, non sarà facile.Dovrà cominciare ad agosto anche la trattativa che riguarda il centrocampista francese Anthony Taugordeau che sta disputando ancora il campionato di Serie B con la maglia del Trapani. In queste settimane la Viterbese sta comunque cercando di chiudere con vari giovani che hanno militato finora nelle categorie minori e alcuni giocatori di Serie C che non stanno disputando i play-off.