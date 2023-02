Domenica 26 Febbraio 2023, 05:25

Stefano Bonaccini o Elly Schlein. Per decidere chi sarà il prossimo segretario del Partito democratico oggi iscritti e anche simpatizzanti possono fare la loro scelta nei 45 gazebo sparsi in tutta la Tuscia. Per consentire il voto, i dem hanno mobilitato quasi 300 volontari: urne aperte dalle 8 alle 20.

«I seggi che abbiamo organizzato nella provincia sono 45 - dice la segretaria provinciale Manuela Benedetti - ma anche nei Comuni in cui non ci sarà, si potrà andare a votare in quelli in cui sono stati indirizzati tramite il nostro sito», ovvero trovaseggio.primariepd2023.it. Molti dei gazebo si trovano nelle sedi locali del Pd, ma anche in auditorium (Bagnoregio), teatri (Calcata), sede Avis (Capodimonte), biblioteche (Celleno, Civitella d’Agliano, Corchiano, Montefiascone), scuole dell’infanzia (Vitorchiano). Nel capoluogo è in via Polidori 40.

«Sono tanti i volontari impegnati: in ogni seggio - continua Benedetti - c’è un presidente e almeno due scrutatori, che poi si saranno il cambio», essendo 12 ore continuative. Quindi 45 seggi per sei persone ognuno, approssimativamente fa 270 persone sul campo. «Sono di riferimento del Pd, organizzati dai circoli. Auspichiamo una partecipazione larga, sono primarie aperte a tutti, non solo agli iscritti ma a tutti coloro che si ritrovano nei valori del Pd».

Dopo le primarie chiuse, quelle sì riservate ai soli iscritti, oggi tutti possono votare i due che hanno preso più voti, cioè Bonaccini e Schlein. «A Viterbo il seggio è unico ma ci saranno più postazioni, altrimenti sarebbe complicato. Così si organizzeranno anche i paesi più grandi».

È necessario versare 2 euro e presentare documento e tessera elettorale, «che serve solo per capire dove si può votare». Fino a venerdì c’è stata anche la possibilità per stranieri, fuori sede e ragazzi dai 16 ai 18 anni di iscriversi. «Il nazionale - conclude - ci ha inviato anche questa lista».