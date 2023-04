Mercoledì 26 Aprile 2023, 03:00

Cavallo travolge un fantino caduto a terra, tragedia sfiorata a Bomarzo. E’ accaduto ieri pomeriggio al Palio di Sant’Anselmo, nel corso dei festeggiamenti per il patrono. Proprio la gara tra i cavalli, che rappresentano i 5 rioni di Bomarzo, è l’evento che chiude le giornate di festa. In ospedale è finito il fantino del rione Poggio, di 29 anni, con più traumi. E’ rimasto a lungo a terra prima di essere soccorso.

Bomarzo in festa il 25 Aprile con il Palio e il Biscotto intitolati al patrono Sant'Anselmo

L’incidente si è verificato durante la finale del palio, giunto alla 38° edizione. Palio che, dopo la sfilata dei 5 Rioni e la scelta dei cavalli per sorteggio e abbinamento ai rioni, si concludeva ieri al Fossatello. Durante il secondo giro della finale - scattata dopo due false partenze - alla seconda curva si è verificato un contatto tra i cavalli con la caduta di Rocco Betti, giovane fantino di Porretta Terme (Pistoia) in sella al cavallo Trikke (rione Poggio). Cavallo che si è rialzato investendo il fantino che non è riuscito ad allontanarsi. Nessuna conseguenza per il secondo fantino, né per i due cavalli rimasti coinvolti.

Mentre la corsa è proseguita, nonostante alcuni fantini abbiano intuito subito la gravità della caduta, Betti ha perso conoscenza. Scattati i soccorsi, il fantino è stato stabilizzato dal personale del 118; sul posto è poi arrivata anche l’automedica con il medico anestesista. Successivamente il ferito è stato trasportato con un’ambulanza all’ospedale di Belcolle. Dopo una Tac è stato ricoverato con unn trauma cranico «ma non è in pericolo di vita», hanno detto gli organizzatori. All’ospedale si è recato ieri sera anche il sindaco Marco Perniconi.

Il 38° palio di Bomnrzo, che era stato aperto dal corteo storico con 450 figuranti partito da Palazzo Orsini, è stato assegnato ugualmente al rione Borgo. Merito del fantino Alessandro Cermosino che montava Unamore.