Bolsena, grave ragazza di 29 anni precipitata dal belvedere

Una ragazza di 29 anni è precipitata ieri mattina dal belvedere di via della Rena, a Bolsena. È stata trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma, dov’è stata ricoverata in condizioni molto gravi. Il dramma è avvenuto a circa 24 ore dalla tragedia in centro storico a Viterbo dove un’altra donna, una dominicana di 53 anni, è morta cadendo dal balcone di casa al secondo piano. A Viterbo, però, come ha accertato la polizia, si è trattato di un incidente, mentre a Bolsena - secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri - dovrebbe essere stato un tentativo di suicidio.

L’allarme è scattato intorno alle 7,30. La ragazza è stata vista aggirarsi in pigiama, da testimoni, per le vie del paese intorno alle 5,30. La mamma, che era in casa, appena ha saputo della disgrazia è stata colta da malore ed è stato necessario soccorrerla con un’ambulanza del 118. Il personale sanitario, intanto, che era giunto subito sul posto, ha fatto intervenire l’eliambulanza che ha trasportato a Roma la ragazza, ferita in condizioni molto serie. Sono arrivati anche i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti. Più che a un incidente, si propende per l’ipotesi del tentato suicidio perché già in passato la ragazza, che soffre di problemi psichici, si è buttata dal balcone di casa: in quella occasione aveva riportato brutte fratture alle gambe, mentre stavolta è caduta di testa, procurandosi un grave trauma cranico.

Un caso diverso, quindi, dall’incidente di sabato mattina in via del Pavone a Viterbo, dove Yvelice Martinez è morta mentre cercava di raggiungere dall’esterno il terrazzo, in cui era rimasto chiuso il suo cane. In un primo momento si era pensato a cause diverse, poi però le testimonianze raccolte - tra cui le stesse parole della donna ascoltate dai soccorritori, prima che morisse - hanno chiarito i fatti.