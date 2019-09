Blitz negli agriturismi, multati 10 su 24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ufficialmente agriturismi, ma di fatto normali ristoranti, che usano alimenti non si produzione propria. Le stazioni Carabinieri forestale della provincia di Viterbo hanno ispezionato nei giorni scorsi 24 agriturismi: in quasi la metà, 10, sono emerse irregolarità. E la più frequente, appunto, è stato il mancato rispetto dei limiti indicati dalla norma regionale sull'origine dei prodotti sommistrati: una violazione che comporta l’acquisto presso supermercati o grossisti di alimenti in quantitativi superiori rispetto al consentito a scapito delle produzioni interne all’azienda agricola e dei prodotti di altre aziende locali, in un’ottica di valorizzazione della filiera corta e dei prodotti tipici viterbesi e laziali. Il totale delle sanzioni contestate ammonta a 23 mila 832 euro, alle quali è seguita la segnalazione agli organi competenti per le eventuali irrogazioni di pene accessorie, quale la chiusura temporanea dell’attività.