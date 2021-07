Blera, donna "dimentica" che ha precedenti penali e ottiene 21mila euro dal reddito di cittadinanza

Giovedì 8 Luglio 2021, 13:26

Ventunomila euro di reddito di cittadinanza senza averne diritto, denunciata una donna di Blera.

I carabinieri della stazione, in collaborazione con i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Viterbo, al termine di una attività info-investigativa, hanno denunciato una donna con precedenti penali, dopo avere scoperto che percepiva da oltre due anni il reddito di cittadinanza.

La donna aveva incassato oltre 21.000 euro in modo illegittimo. Secondo quanto accertato la donna, pur di rientrare nella platea degli aventi diritto, aveva omesso di comunicare che viveva con la madre e che era comunque in possesso di reddito da altre entrate, oltre a non avere comunicato che aveva precedenti penali.

Per questo è stata denunciata e immediatamente è stata avviata la procedura per il blocco dell’elargizione del beneficio economico.