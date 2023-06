Bimbo di otto anni rischia di annegare a Montalto, salvato dalla bagnina

È il primo salvataggio della stagione balneare quello avvenuto ieri pomeriggio sul tratto di costa di Montalto di Castro. Verso le 16:30 un bambino di otto anni si è tuffato in acqua davanti la spiaggia libera adiacente lo stabilimento balneare “Tutti al mare”, ma le correnti marine lo stavano trascinando al largo. Le urla di aiuto hanno attirato l’attenzione della bagnina dello stabilimento che non ha esitato un attimo a prendere il baywatch e andare in aiuto del bimbo.

Dopo una manciata di minuti il ragazzino è stato portato in salvo sulla spiaggia e, viste le sue buone condizioni, non è stato necessario allertare i medici del 118. Dell’accaduto è stata avvisata la Guardia costiera di Montalto che anche quest’anno con la Capitaneria di porto ha avviato il progetto “Mare sicuro”: un dispositivo che fino a settembre vede il coinvolgimento dei bagnini, dei Vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e della Protezione civile per garantire la sicurezza in mare ai tanti bagnanti che affollano le spiagge.

Il bambino, di Manciano (Grosseto), era in vacanza con la famiglia per trascorrere il weekend sulla costa del litorale viterbese. Un brutto spavento che si è concluso con un abbraccio.