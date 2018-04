Beccato a imbrattare i treni alla stazione, dovrà ripagare i lavori di pulizia

di Maria Letizia Riganelli

Beccato a imbrattare i treni, dovrà ripagare i lavori di pulizia. Il ragazzo l’11 ottobre del 2014, insieme con altri due amici con l’hobby dei graffiti sui convogli, fu pizzicato dalla Polfer proprio mentre “decorava” un treno in sosta a Porta Fiorentina (Viterbo). Il giudice Giacomo Autizi lo ha condannato a pagare 1700 euro di multa, quelle spese da Trenitalia per lavare via dai treni i disegni.



Quella sera al ragazzo furono sequestrate diverse bombolette spray e un tre piedi. «Il cavalletto – ha raccontato in aula un agente della Polfer – serve ai ragazzi per riprendersi mentre compiono le loro prodezze». Ma quella sera i poliziotti erano pronti. Da giorni infatti tenevano d’occhio la situazione. «Avevamo istallato nella zona della stazione delle telecamere collegate a un allarme – ha detto ancora - e al passaggio dei ragazzi siamo stati allertati e subito intervenuti». In totale quella sera vennero trovati 47metri quadri di graffiti.



Secondo i dati di Trenitalia i due treni più colpiti dai writers sono quelli delle tratte Fr1 (Orte – Roma – Fiumicino Aeroporto) e Fr3 (Roma – Bracciano – Viterbo).

Lunedì 23 Aprile 2018



