Treni in ritardo fino a 90' sull'Alta Velocità Napoli-Roma dopo un guasto a Labico. Ecco le tratte deviate e quelle cancellate

Caos sull'Alta Velocità e ritardi sulla tratta Napoli-Roma. I disagi giovedì mattina dopo che la circolazione è stata sospesa alle 5 per un guasto alla linea a Labico. Alle 8 comunque la circolazione è segnalata in graduale ripresa.

Cosa è successo

Dopo il guasto a Labico, è stato necessario l'intervento dei tecnici. Operazione che però ha portato a diversi ritardi sulla tratta Napoli-Roma. «I treni Alta Velocità possono essere instradati sui percorsi alternativi da Napoli a Roma via Formia o via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti - ha scritto Trenitalia - Variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso o maggiori tempi di percorrenza fino a 10 minuti per i treni Regionali a seguito dell'alta intensità di traffico sulle linee Napoli - Roma via Cassino e via Formia.

Treni Alta Velocità con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24)

• FR 9612 Battipaglia (5:12) - Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9608 Salerno (5:16) - Milano Centrale (10:00)

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Fiumicino Aeroporto (7:52)

• FA 8300 Benevento (5:54) - Roma Termini (7:45)

• FR 9516 Salerno (5:50) - Torino Porta Nuova (13:00)

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

• FA 8333 Roma Termini (7:30) - Reggio Calabria Centrale (12:50)

Treni Alta Velocità oggetto di provvedimento che possono registare maggiori tempi di percorrenza superiori a 60 minuti:

Il treno FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9608 Salerno (5:16) - Milano Centrale (10:00).

Il treno FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20) oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri:

• diretti a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Fiumicino Aeroporto (7:52) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9501 Roma Termini (7:00) - Napoli Centrale (8:12) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono proseguire da Napoli Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Fiumicino Aeroporto (9:22) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9622 Napoli Centrale (8:25) - Milano Centrale (12:58) oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9524 Salerno (7:44) - Milano Centrale (13:50).

Treno Alta Velocità cancellato:

Il treno FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) - Napoli Centrale (11:33) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno R 4601 Fiumicino Aeroporto (10:08) - Roma Termini (10:40) fino a Roma Termini dove trovano proseguimento con il treno FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:03).