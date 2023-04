Bassano Romano: giallo sulla corona per Buratti, eroe della Resistenza

Denunce e dubbi su un probabile atto vandalico a Bassano Romano, alla corona che ricorda il partigiano Mariano Buratti.

Una dichiarazione arrivata dall'amministrazione comunale alimenta i dubbi.«Non abbiamo alcun elemento oggettivo per affermare che si sia trattato di un atto vandalico,- dice un nota - anche se la scena che si è presentata potrebbe farlo presupporre. In tal caso, l’Amministrazione con forza questo tipo di azione che disonora il nostro concittadino Mariano Buratti, eroe della Resistenza partigiana e medaglia d’oro al valor militare. Macchia non soltanto la sua persona, ma anche il significato che il suo nome rappresenta per Bassano Romano e per la storia della nostra Repubblica».

Dopo il ricordo di ieri, nella manifestazione del 25 aprile, «qualora ci trovassimo davanti ad un atto vandalico, servirà maggiore impegno per continuare a difendere i valori della nostra Resistenza, fondamento della nostra Costituzione antifascista e della libertà che quell’esperienza ci ha consegnato».

Dopo un esame dell'area sottostante la targa che ricorda Buratti, sono stati notati a terra alcuni fiori caduti dalla corona: secondo una prima ipotesi non sono caduti per il vento.