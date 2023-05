Bassano Romano, atto vandalico contro la biblioteca: fa parte della casa delle culture intitolata a Fabrizio Frizzi

A Bassano Romano vandali tentano di sfondare la porta finestra della biblioteca comunale. “È veramente difficile scegliere le parole adatte per commentare questo incivile atto vandalico che qualcuno ha voluto perpetrare. Dopo tanto tempo e, soprattutto, tanto lavoro, è veramente difficile da accettare”, commentano dal Comune. Sul posto subito intervenuti i carabinieri che stanno indagando per accertare i responsabili. La biblioteca comunale si trova all’interno della Casa delle culture e dei popoli, intitolata a Fabrizio Frizzi che proprio a Bassano la famiglia dell’attore possedeva una seconda casa e dove è stato sepolto.

"Oggi entrando in biblioteca – scrivono dal consiglio di amministrazione della Casa delle culture e dei popoli - abbiamo trovato una delle grandi vetrate della porta finestra con evidenti e pesanti segni di danno. Qualcuno ha tentato di sfondare questa porta finestra. Un gesto vile e senza senso, un gesto vandalico che non ha alcuna motivazione se non quella di produrre un danno fine a se stesso. Non riusciamo a capire il perché di questo gesto che ci lascia senza parole”. Il risultato? Oltre al notevole costo per la sostituzione della vetrata, la chiusura della biblioteca fino a intervento concluso.