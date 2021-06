Sta entrando nel vivo la trattativa con il Frosinone per portare alla Viterbese l'attaccante Michele Volpe, Il centrocampista Andrea Errico e il difensore Riccardo Baroni. Per quanto riguarda la batteria degli Under, potrebbe arrivare invece qualche giovane dal Cassino. "Stiamo trattando sia con il Frosinone che con i procuratori dei ragazzi" ha puntualizzato il presidente gialloblù Marco Romano. In questo momento si sta valutando la formula migliore per l'arrivo in gialloblù dei tre giocatori. Per Volpe ed Errico si tratterebbe di un ritorno, visto che i due hanno già indossato la maglia gialloblù due stagioni fa lasciando un'ottima impressione. Riccardo Baroni è arrivato invece a Frosinone la scorsa stagione, ma è stato impiegato pochissimo a causa di un brutto infortunio. Il difensore è già stato allenato comunque dal nuovo tecnico gialloblù Alessandro Dal Canto due stagioni fa, quando quest'ultimo siedeva sulla panchina del Siena. Michele Volpe dovrebbe arrivare a titolo definitivo, mentre Errico e Baroni dovrebbero essere ceduti in prestito per poi far ritorno al Frosinone al termine della prossima stagione. Dopo i numerosi infortuni che ne hanno contraddistinto questo campionato con la maglia dell'Avellino, proprio Errico ha suscitato un'ottima impressione nella partita di mercoledì scorso che gli irpini hanno disputato contro il Padova in occasione della gara di ritorno delle semifinali dei play-off. La Viterbese vorrebbe intavolare con il Frosinone anche una trattativa per portare in gialloblù qualche giovane Under, ma in questo caso la strada si conferma in salita. "È difficile" ha puntualizzato ancora il presidente Marco Romano. Ecco allora che qualche giovane potrebbe arrivare dal Cassino, squadra che milita in Serie D, con la quale anche la scorsa stagione era stato avviato un discorso proprio per portare qualche giovane a Viterbo. Al momento la Viterbese è interessata al difensore 2001 Martin Cocorocchio, che da due stagioni è stato impiegato con continuità dalla compagine ciociara con buoni risultati. Sul giocatore hanno puntato comunque gli occhi anche altre società di Serie C.

