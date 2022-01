L'auto finisce contro lo spartitraffico e si ribalta, due feriti in ospedale. L'incidente è successo questa mattina sulla Cassa Nord a Viterbo, vicino alla nuova caserma dei vigili del fuoco. La Ford, per cause ancora all'esame della polizia, ha urtato violentemente la barriera e si è ribaltata. L'ambulanza del 118 ha portato al Pronto soccorso due fratelli rimasti feriti, ma le loro condizioni non sembrano gravi. Sul posto polizia stradale, polizia locale e vigili del fuoco.