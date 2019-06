Auto e moto vintage, tattoo e musica: sabato e domenica arriva "Tuscia Custom expo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un’immersione totale nelle due e quattro ruote, custom, vintage e non. Ma anche nel mondo dei tatuaggi, dello sport e della musica. E’ “Tuscia Custom Expo”, in programma sabato 8 e domenica 9 all’interno e all’esterno della discoteca Subway, in via Luigi Rossi Danielli a Viterbo.L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Garage 32, il programma della due giorni è ricchissimo. La prima giornata si va dai balli country alla pole dance, fino alla danza del ventre, per poi passare al krav maga e chiudere con la musica dal vivo degli Easy Daisy, cover degli AC/DC. Domenica invece, tra le altre cose, le esibizioni di bodybuilding e ju jitzu. E inoltre prove gratuite di Ducati e Harley Davidson, a disposizione anche una pista di minimoto elettriche Ducati per i più piccoli, muay thay e autodifesa.«Per la prima volta nella Tuscia – dicono gli organizzatori – un evento che raccoglie gli appassionati delle due e quattro ruote e gli amanti del tatoo. Il tutto realizzato grazie alla partecipazione dei grandi concessionari, castomizzatori e tatuatori del viterbese».Si potranno ammirare «muscle car e di ogni genere di moto, dalle vintage alle custom, ma anche di nuovissimi modelli di tante marche diverse, per le quali sarà disponibile la prova gratuita. Saranno presenti numerosi stands dei più grandi tatuatori della Tuscia, con l’esposizione dei propri lavori e numerose proposte per tutti gli interessati. Tanti altri stands con oggettistica del mondo custom e molto altro».Lo scopo dell’iniziativa? «Far avvicinare al mondo del custom - concludono gli organizzatori - e all’arte dei tatuaggi, ma non solo: sarà un evento per tutti».