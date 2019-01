Anziano trovato senza vita in una casa di cura, sarebbe precipitato dal balcone

Il corpo senza vita di un uomo di ottant’anni è stato trovato senza vita ieri sera in una casa di cura di Tuscania. Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato accertamenti per ricostruire quanto accaduto.



La salma dell’uomo, di origini toscane, è stata trasferita all’obitorio in attesa dell’esame autoptico. Il magistrato di turno, infatti, ha disposto il sequestro della salma ed ulteriori approfondimenti sulle cause del decesso. Da accertare anche eventuali responsabilità da parte del personale della casa di cura. Da una prima ricostruzione l’uomo sarebbe precipitato da un piano sopraelevato forse dopo essersi sporto eccessivamente da una finestra. Il volo di tre metri non gli ha lasciato scampo. © RIPRODUZIONE RISERVATA