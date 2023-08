Madonna veste made in Tuscia: è di Benedetta Bruzziches la borsa al compleanno del figlio

Ennesimo attestato di stima per la stilista viterbese Benedetta Bruzziches. Nel palmares delle dive rapite dalle sue borse è finita anche Madonna, regina del pop e icona di stile internazionale. Dopo Sarah Jessica Parker che a fine luglio aveva sfoggiato una delle creazioni della creatrice di Caprarola, a mostrarsi con Armonia, una borsa clutch, è stata la cantante in occasione di un evento cruciale per lei: il compleanno del figlio Rocco a Lisbona.

Ma non è la prima volta che qualcuno del clan Madonna sfoggia una creazione della Bruzziches. L'apprezzamento della star statunitense nei confronti del brand italiano ha infatti dei precedenti e trova conferma anche nelle scelte della figlia Lourdes Leon, che aveva già catturato l'attenzione dei media indossando altri modelli Made in Tuscia. La scintillante Casper e l'iconica Vitty, infatti, sono comparse con Lourdes rispettivamente sul red carpet e l’after party del MET Gala 2021 a New York.

Stavolta, l'icona pop ha scelto appunto Armonia, una clutch trasparente scolpita da un blocco di metacrilato e corredata da un sasso gioiello in ottone con cristalli incastonati a mano.

La variante Tomorrow Never Dies fa parte di una speciale limited edition di 16 pezzi che prevede una sfumatura a tre colori i quali si fondono l'uno nell’altro.

L'aspetto diafano di Armonia è ottenuto grazie al paziente lavoro degli artigiani che la lucidano a mano fino a farle acquisire la trasparenza del vetro. Non si tratta soltanto di una borsa, ma di una vera opera d'arte numerata e prodotta in edizione limitata, come tutte le clutch più preziose firmate Bruzziches. In Armonia si uniscono l'artigianalità della tradizione e l'innovazione contemporanea, punti focali della visione di cui la stilista di Caprarolasi fa portavoce. Recuperare la sapienza manuale a rischio di estinzione, per poi contaminarla con le più recenti tecnologie produttive, in un approccio trasversale e al tempo stesso multidisciplinare, è uno dei punti di forza del brand.