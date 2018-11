Alla Venturelli di Forlì la gara per il campo in sintetico al Pilastro. «I lavori al via da gennaio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Forlì con furore per portare il primo terreno in erba sintetica a Viterbo. La ditta Venturelli di Forlì, si è aggiudicata la gara per i lavori che dovranno far nascere nel complesso sportivo cittadino del Pilastro, il primo impianto in erba artificiale del capoluogo.Dopo quasi un anno dunque dalla partenza dell'iter amministrativo, iniziato sotto la giunta Leonardo Michelini e arrivato a compimento con Giovanni Arena sulla tolda di comando di Palazzo dei Priori, i lavori vengono assegnati. Ad ottenerli, con un punteggio di gara di cento su cento, è un peso massimo del settore: la Venturelli nasce in Emilia Romagna nel 1961 e con il passare degli anni è diventata un'eccellenza nel campo della messa in posa degli impianti sportivi in sintetico. Lo stadio Manuzzi di Cesena e i campi di Coverciano dove si allena la Nazionale di calcio sono stati gli ultimi lavori portati a termine dall'azienda, con il presidente Stefano Fabbri che condivide assieme al patron gialloblù Piero Camilli la passione per il calcio.«Sono stato per anni presidente del Forlì - dice in esclusiva Fabbri - e conosco Camilli: gli ho consegnato da poco il campo da calcetto in sintetico che abbiamo fatto a Grotte di Castro. Sono contento di poter lavorare a Viterbo: quest'opera è molto attesa visto che in città non ci sono impianti di questo tipo e per la nostra azienda sarà un motivo in più per regalare una struttura al passo con i tempi ai viterbesi».La Venturelli sta ultimando anche il nuovo sintetico che nascerà a Ronciglione, ma a Viterbo bisognerà ancora attendere l'anno nuovo per la partenza dei lavori. «Credo che l'ultima parte del 2018 si porterà via tutto l'iter burocratico che servirà per arrivare alla stesura dei contratti - spiega la futura roadmap Fabbri - da metà gennaio si potranno iniziare i lavori anche se non possiamo nascondere che quello invernale non sia il periodo più adatto per questo tipo di opere. Se le condizioni atmosferiche ci aiuteranno in sessanta, novanta giorni l'opera sarà completata».Il capitolato della gara non prevede il rifacimento degli spogliatoi del campo Vincenzo Rossi: l'amministrazione comunale nelle prossime settimane potrebbe avviare una gara, o assegnare direttamente i lavori per questo tipo di intervento.