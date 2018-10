Aggrediscono i carabinieri dopo esser stati fermati per un controllo: immobilizzati e arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermati a un posto di controllo, si scagliano contro i carabinieri per evitare guai peggiori. Immobilizzati e arrestati.I carabinieri della stazione di Corchiano (Viterbo), ieri sera durante un controllo per la prevenzione dei furti e dei reaticontro il patrimonio, hanno fermato un’auto con tre persone a bordo. Dopo aver proceduto al controllo, attuando le procedure di sicurezza previste, i tre occupanti - due italiani e un rumeno rispettivamente di 38, 28 e 22, anni hanno cominciato a inveire in modo aggressivo verso i carabinieri.I militari hanno tentato di tenerli calmi, ma inaspettatamente i due italiani si sono scagliati contro la pattuglia per evitare il controllo. A quel punto gli stessi carabinieri, unitamente alla pattuglia del nucleo operativo della compagnia di Civita Castellana intervenuta a supporto dei colleghi, hanno immobilizzato i due uomini italiani, che poi sono stati arrestati per resistenza.Subito dopo sono stati tradotti nelle rispettive abitazioni agli arresti domiciliari.