Acquapendente, ritrovato il pensionato scomparso durante la passeggiata con il cane

Domenica 1 Agosto 2021, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 11:52

Dall’incubo alla felicità nel giro di 16 ore. Finisce nella migliore maniera la vicenda del pensionato romano di 78 anni, Ettore Pacchini, il quale come ogni anno trascorreva le proprie ferie estive ad Acquapendente, paese di nascita della moglie. Era uscito alle ore 17,30 da casa come di consueto in compagnia del cane, per la passeggiata giornaliera, ma alle 21 ancora non era tornato. La moglie ha chiamato i carabinieri che, insieme alla Croce rossa, alla Protezione civile, alle Associazioni cinofili altoviterbesi che hanno messo a disposizione i propri cani da ricerca, hanno iniziato le ricerche poco prima delle 22. Il ritrovamento stamattina alle 10. Ettore è stato trovato, sdraiato in un boschetto, ma cosciente, ed è stato portato in ospedale per accertamenti.