Giovedì 1 Giugno 2023, 05:25

L’Orto botanico “Angelo Rambelli” dell’Università della Tuscia offre l’accesso gratuito ai donatori di sangue per l’intero mese di giugno. L’iniziativa nasce dall’accordo di collaborazione tra il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio (Crul), di cui è presidente il rettore Unitus Stefano Ubertini e l’Avis provinciale Viterbese, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione alla donazione volontaria e gratuita di sangue attivata dal ministero della Salute.

«Questa non è che la prima iniziativa – sottolinea Ubertini – di coinvolgimento della comunità studentesca e del personale delle Accademie presenti nella nostra regione. Si comincia con Viterbo grazie alla collaborazione assicurata dall’Avis. I ticket di ingresso saranno distribuiti direttamente dal personale sanitario responsabile dei prelievi».

E’ stato scelto l’Oro botanico (località Bullicame) per far conoscere e ammirare una eccellenza di Unitus che si estende su una superficie di 15 ettari. «Questo luogo – rammenta il rettore - rappresenta un grande patrimonio di biodiversità e ospita diverse collezioni di piante, tra cui pini, agave, aloe, bambù, Cereus, Chamaerops humilis, Cordyline australis, Ginkgo biloba, Euphorbia, Opuntia, Phoenix canariensis e Washingtonia filifera. Oltre alla ricca vegetazione, l'Orto Botanico è caratterizzato da un sistema di laghetti e ruscelli che attraversano l'intera area, creando un collegamento con le canalette che un tempo alimentavano i serbatoi utilizzati per la lavorazione del lino e della canapa. Oggi, queste canalette consentono la ricostruzione di ecosistemi acquatici, arricchendo ulteriormente il paesaggio con vegetazione spontanea».