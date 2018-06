Abusava di due bambine figlie di un amico: ora è finito in carcere

Un amico gli affidava le figlie piccole, lui faceva vedere loro film pornografici e poi ne abusava sessualmente. Ora che la condanna per quel reato è definitiva dovrà scontare in carcere quasi 6 anni.



Per questo nei giorni scorsi agenti della Squadra mobile della Questura di Viterbo hanno eseguito l'ordinanza di esecuzione pena, ovvero l'arresto, emessa dalla procura generale presso la Corte di appello di Roma per i reati di violenza sessuale su due minori.



In carcere è finito un italiano di 41 anni, abitante in un paese della provincia viterbese, che deve scontare la condanna di 5 anni, nove mesi e 15 giorni. I fatti risalgono a più di dieci anni fa e riguardarono l'uomo, all'epoca trentunenne, che approfittando del fatto che un suo amico gli affidava le proprie figlie di 7 e 12 anni, costringeva le bambine alla visione di filmati a contenuto pornografico per poi abusare di loro sessualmente.



Gli investigatori della Mobile arrestarono l'uomo e denunciarono il padre per maltrattamenti. Inoltre vennero trovati numerosi riscontri di quanto affermato dall minori: numerose cassette video a contenuto pornografico trovate nell'abitazione dell'uomo e gli angoli dell'appartamento dove venivano compiuti gli abusi.



Le indagini svolte dalla Mobile e coordinate dalla Procura hanno consentito la condanna dell'uomo in tutti i gradi di giudizio.

Gioved├Č 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA