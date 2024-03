Giovedì 21 Marzo 2024, 07:41

IL PROCESSO

Si torna in aula oggi, al tribunale di Latina, per l'udienza preliminare a carico Alessandro Frateschi, 50 anni, ex prof di religione e diacono arrestato per violenza sessuale a danno di cinque giovanissimi. La giudice Laura Morselli ha accolto la richiesta di incidente probatorio per ascoltare i tre ragazzi minorenni, studenti del liceo Majorana, e oggi dovrebbe essere affidato l'incarico a un perito che dovrà assistere i ragazzi nella delicata ricostruzione di episodi estremamente traumatici. Il giudice dovrà individuare uno psicologo specializzato nei reati sessuali a danno di minori che possa aiutarli nel racconto di quanto accaduto quando furono sottoposti ad abusi da parte del loro insegnante di religione, così come viene ipotizzato dall'accusa.

Ma c'è di più. Il perito, ancora non individuato, sarà incaricato di effettuare anche una perizia psicodiagnostica per rispondere a una serie di quesiti, esattamente cinque. Il giudice vuole infatti stabilire se i ragazzi minorenni abbiano subito maltrattamenti o abusi sessuali in ambiente familiare o scolastico, se ci siano stati episodi traumatici o particolari stati emotivi. E ancora bisognerà accertare se i minori siano colpiti da "turbe psicologiche" che possano influire in qualche modo sulla loro capacità di intendere e di volere; se abbiano capacità di controllo della realtà e la possibilità di argomentare con precisione e coerenza i fatti contestati all'indagato. Infine il giudice chiede al perito di accertare la credibilità e l'attendibilità dei minori in considerazione di eventuali forme di "pressione psicologica da parte di chicchessia".

Difficile al momento ipotizzare i motivi che possano aver portato il giudice a formulare quesiti così specifici. Forse sono legati a particolari passaggi contenuti nelle carte dell'inchiesta, ma è soltanto un'ipotesi visto che la richiesta della Procura in merito all'incidente probatorio riguardava esclusivamente la preziosa testimonianza delle vittime e non ne metteva assolutamente in discussione l'attendibilità. Per capire meglio il contesto generale bisognerà attendere l'esito della perizia e l'andamento dell'iter processuale che è ancora all'inizio.

Con tutta probabilità neanche l'udienza oggi porterà alla decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio a carico di Frateschi. Prima si dovrà procedere con l'incidente probatorio che servirà a cristallizzare, come prova, le preziose testimonianze dei minorenni che hanno già descritto nel dettaglio gli abusi del loro ex insegnante di religione. Frateschi è agli arresti domiciliari dalla scorsa estate, dopo essere stato raggiunto da due ordinanze di custodia cautelare per gli abusi sessuali avvenuti ai danni di alcuni suoi alunni del liceo Majorana ma anche al di fuori della scuola, nei confronti del figlio di amici di famiglia e addirittura del fratello di una bambina che aveva in affidamento.

L'avvocato Nicodemo Gentile, legale di alcuni dei ragazzi vittime dell'ex prof, ha sottolineato un aspetto inquietante dell'intera vicenda: «Abbiamo le prove ed è agli atti - ha detto il legale - che alcune suore già nel febbraio 2022 sapevano degli episodi relativi a un ragazzo. Sappiamo che una delle suore ha anche chiamato Frateschi, nel 2022. Nessuno però denunciò alle autorità. I fatti avvenuti al Majorana potevano essere evitati perché risalgono al 2023».

Il gup ha accolto tutte le richieste di costituzione delle parti civili, quelle presentate dai 5 ragazzi vittime di Frateschi ma anche quella della Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Monica Sansoni. E' stata invece esclusa la Diocesi di Latina come "responsabile civile", così come chiesto dall'avvocato Gentile, poiché non è stato ritenuto sufficiente il fatto di aver "abilitato" l'indagato all'insegnamento della religione.