A Viterbo arriva la Befana per i bambini immigrati: i giocattoli regalati anche dalla polizia locale

Successo e partecipazione a Viterbo per la festa di auguri di inizio anno ai bambini immigrati domiciliati in città. L’iniziativa, organizzata dalla Casa dei diritti sociali della Tuscia e dall'Unicef, si è svolta nella sede in via San Pietro e ha visto una folta presenza di famiglie, operatori e volontari.



Alla festa è arrivata la Befana, per la consegna dei regali ai bambini, parte dei quali donati all’Unicef dalla Polizia locale. L’appuntamento di Unicef e Casa dei diritti sociali della Tuscia è stata un’ulteriore importante occasione per promuovere sempre di più i valori dell’accoglienza, dell’integrazione e della solidarietà, nei confronti di famiglie che sono parte integrante e importante del tessuto sociale della città.



L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Casa dei diritti sociali della Tuscia. © RIPRODUZIONE RISERVATA