Martedì 27 Dicembre 2022, 06:10

“Show di Natale” al Teatro dell’Unione stasera alle ore 21 con la Compagnia Teatrale RDL. Scritto e diretto da: Carlo Tedeschi, arrangiamenti musicali di Emanuele Tedeschi; coreografie Gianluca Raponi e Matteo Mecozzi

Il musical vede in scena un folto gruppo di performer della compagnia riminese, che stupiranno il pubblico con uno spettacolo dedicato allo spirito natalizio più vero e sentito.

«La storia – sottolinea l’autore - ricca di tradizione, canti e folklore natalizio, parte dalla piazza di un paese, dove quattro angeli annoiati, atterrati dal cielo, cercano divertimento: "Nessuno pensa più a noi" si lamentano, "…se fanno il presepe, se lo fanno, ci lasciano lì, sulla capanna, ad ali spiegate… Solo Babbo Natale è in auge".. Inesperti di cose terrene, confondendo il Natale con il Carnevale, per non farsi riconoscere si mascherano da elfi, fatine, gnomi e folletti e si tuffano dal cielo “schiantandosi” sull’asfalto della piazza della città che ospita lo spettacolo. Partecipano all’atmosfera natalizia danzando e cantando con la gente del luogo e si stordiscono con il vin brûlé, le castagne, lo zucchero filato e le canzoni del Natale interpretate da un coro di giovani. Si intonano alcune delle meravigliose canzoni che l’infinita produzione del Teatro Leo Amici ha prodotto in 30 anni di attività teatrale. Solo alla fine gli angeli si ricordano del compleanno del festeggiato e, per rimediare al fattaccio, ripiegano in un ultimo canto dedicato al bambinello».

Più che suggestivo l’impatto visivo, grazie al colore bianco e al paesaggio incantato che predominano in ogni scena. Non mancano scene e intrecci di storie toccanti che abbracciano lo spirito più profondo del Natale. Ed ecco che gli angeli, la Regina delle Nevi e Babbo Natale insieme ad altri due angeli, anch’essi mascherati, scendono sulla Terra per rimettere ordine e riportare a casa gli angeli birbanti, dando vita ad una coinvolgente ed irresistibile versione rock dell’Alleluia di Leonard Cohen riarrangiata dal musicista Emanuele Tedeschi.

L’evento rientra nella programmazione Comune di Viterbo e Atcl (associazione teatri comuni del Lazio), col sostegno del ministero della Cultura e della Regione Lazio.