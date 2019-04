A Montalto si corre domani il Triathlon sprint, prova nel calendario della 16° edizione del Forhans Cup

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa domenica Montalto di Castro ospita la prima tappa della Triathlon Sprint, nel calendario della 16° edizione del Forhans Cup: un circuito di manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale, aperte ad atleti italiani e stranieri, di duathlon (corsa-bici-corsa) e triathlon (nuoto-bici-corsa).Il via dello Sprint distance ci sarà alle ore 10:30 sul lungomare di Montalto Marina.In programma la gara maschile, femminile e le staffette. Il ritrovo degli atleti è alle ore 8:30 quando saranno aperte le operazioni di segreteria con la consegna dei pacchi gara. L’apertura della zona cambio è prevista dalle ore 9:30 fino alle ore 10:15. Alle 10:20 la spunta per tutte le categorie e l’ingresso nell’area partenza.A fine gara premiazioni, pasta party e birra per tutti, partecipanti e accompagnatori. Inoltre a fine stagione sarà consegnato un “Premio fedeltà” agli atleti che parteciperanno a tutte le tappe, oltre a premiazioni per società con montepremi in denaro. Sul sito ufficiale del Forhans Team infine sarà presente un’area interamente dedicata alla Forhans Cup, in cui si potranno trovare dopo ogni gara le classifiche aggiornate, sia di tappa che di circuito.L’evento è patrocinato dal comune di Montalto di Castro.