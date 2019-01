"A cuore aperto", arriva l'autobiografia del campione viterbese Maurizio Malè. Aspettando il cinema

Ultimo aggiornamento: 17:12

Dai pesi alla penna. Ovvero "A cuore aperto", la storia del campione di bodybuilding Maurizio Malè in un'autobiografia di imminente pubblicazione da parte di Armando editore. Un percorso di anni, quello dell'atleta viterbese, non privo di ostacoli e difficoltà, che trovano spazio nel racconto.L'autore racconta la sua storia di ragazzo audace e coraggioso di soli vent’anni, che si affaccia alla vita cercando di ripercorrere la strada già battuta dall'inseparabile fratello Franco, stella del bodybuilding mondiale, presentandosi ai campionati europei con l’intenzione di portare a casa il titolo. «Il destino - spiega l'editore - incrocia le sue ambizioni e aspirazioni, scombinando le sue carte e sfidandolo a giocare secondo le sue regole. Ogni volta in cui gli sembra di aver superato un ostacolo, si trova a dover fronteggiare uno scoglio più grande che lo trattiene e lo costringe ad una profonda introspezione, lasciandolo barcollante ma mai vinto».Un viaggio eccezionale attraverso le sfide che la vita ha preparato per lui, che lo obbligano ad imparare a gestire emozioni, stress e paure per arrivare a trasformarle in sorprendenti alleati. Fino a fronteggiare l’ultima battaglia, «quella decisiva, la più difficile, quella per cui si è inconsapevolmente preparato fin da ragazzo. L’autore trasmette un messaggio positivo per tutti, dove spiega le relazione ed i meccanismi di innesco fra l'espressione mentale e corporea e come sfruttare queste conoscenze per migliorare se stessi».Al volume ha collaborato anche l'avvocato Patrizia Gallino. Sarà in commercio prima dell'estate. Poi via per una lungo tour di presentazioni: verrà distribuito a livello nazionale e sarà presente alla Fiera del libro di Roma, Milano e Torino e Francoforte, la più importante al mondo. «Trattandosi di una storia vera - conclude l'editore - e trattando un argomento molto attuale, verrà proposta come sceneggiatura per una produzione cinematografica».