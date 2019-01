© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un corso di primo livello di istruttore Asi Fitness o bodybuilding a Rieti a partire dalla fine della prossima settimana a Rieti. Il corso rilascerà attestato e tesserino Asi nazionale con l’abilitazione per poter lavorare all’interno di qualsiasi palestra e struttura sportiva.Si partirà entro gennaio con le date definitive che verranno comunicate a breve. In ogni caso il corso si articolerà in tre week-end, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 mentre la domenicaDalle 9.30 alle 12.30. Il corso verrà sostenuto da professionisti specializzati nel settore. Inoltre ci saranno 20 ore di tirocinio che verranno effettuate direttamente in centri fitness o in strutture sportive. Agevolazioni all’atto dell’iscrizione per laureati e laureandi in scienze motorie e i tesserati Asi.Nelle sei giornate formative previste lezioni su molteplici aspetti che spaziano dall’alimentazione sportiva fino alle lezioni sulla programmazione annuale in sala pesi di una squadra professionistica. Tra i relatori Manolo Brandi, Simone Passacantando, Emanuele Coccoli.Tra lezioni e prove pratiche il corso si svolgerà nella sede del Coni e nella sede dell’Asi. Info: 389/895828 oppure 345/3373550 o 349/3148660.