Terni: “Giovani in cantiere” per combattere la dispersione scolastica e avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro

La Provincia di Terni in prima linea nella lotta alla dispersione scolastica con il progetto "Giovani in Cantiere - In.formati per un futuro consapevole” finanziato da Upi nazionale, che vede la sinergia tra Anci, Arpal, Ufficio scolastico provinciale, Its Academy e Fondazione Brodolini. La dichiarazione della presidente della Provincia Laura Pernazza nel video di Claudia Sensi