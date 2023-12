Teramo, ragazzo di 19 anni in bici travolto e ucciso da un'auto: stava andando a lavoro

Un ragazzo nigeriano di 19 anni è stato investito e ucciso questa mattina sulla Statale 80, nella frazione di Sant’Atto a Teramo. Il ragazzo stava andando al lavoro in bici in un'azienda della zona industriale del capoluogo di provincia in Abruzzo. L’incidente è avvenuto verso le 5.30. L’impatto è stato violentissimo, per il ragazzo, giunto da poco in Italia, non c'è stato nulla da fare.