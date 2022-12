Teramo, crollato il ponte sul fiume Salinello

La notte scorsa, attorno alle 23, è crollato il ponte sul Salinello, in località Collerenti di Bellante, provincia di Teramo, lungo la strada provinciale 12, nei pressi dell’incrocio con la provinciale 8 della bonifica del Salinello, al confine con le Marche. La spalla lungo la sponda del ponte, quella sud, ha ceduto di schianto in un momento in cui fortunatamente non transitavano veicoli, finendo per piegare la travatura in cemento armato che ha spezzato in due la carreggiata.