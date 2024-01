Peregrine, in viaggio verso la Luna la prima missione spaziale privata della storia

È partita dalla Space Force Station di Cape Canaveral, la prima missione spaziale americana privata che tenterà di arrivare sulla Luna. Se tutto andrà bene l'allunaggio è previsto per metà febbraio. In questo modo gli Stati Uniti torneranno a posarsi sulla Luna, dopo oltre mezzo secolo dall'ultimo viaggio del programma Apollo. Il nuovissimo razzo, il Vulcan Centaur della United Launch Alliance, è decollato dalla stazione spaziale dalla Florida alle 2:18 (07:18 ora italiana) per il suo viaggio inaugurale, trasportando il Peregrine Lunar Lander di Astrobotic.

A bordo ci sono esperimenti della Nasa per il programma Artemis e di altri sette Paesi utili a raccogliere dati in vista delle future missioni dirette al satellite naturale della Terra.