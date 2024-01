Nasa e Lockeed Martin preparano i primi voli dell'X-59, jet supersonico "silenzioso"

Nasa e Lockeed Martin Skunk Works, la divisione dell'azienda aerospaziale dedicata ai velivoli sperimentali, si apprestano a effettuare i primi voli del nuovo jet supersonico "silenzioso" X-59, banco di prova del velivolo del futuro aereo che potrebbe sostituire il celebre Concorde nei cieli di tutto il mondo. L'intento è dare un nuovo impulso al settore del trasporto aereo commerciale, facendo tornare un velivolo di linea supersonico al servizio dei passeggeri più esigenti ma con con un obiettivo ulteriore: ridurre il rumore del caratteristico boom sonico grazie all'avveniristico design dell'aereo, nonostante la velocità di 1,4 volte la velocità del suono, più o meno 1.500 km all'ora.

La particolarità dell'X-59, infatti, è la sua fusoliera allungata, con un muso sottile a appuntito, capace di rompere le onde d'urto generate dal volo supersonico e, di conseguenza, abbassare la soglia del rumore prodotto. Questo consentirebbe di far volare il jet anche sopra aree abitate, aumentando l'offerta di possibili collegamenti rapidi e riducendo i disagi per gli abitanti delle aree sorvolate. Altre caratteristiche dell'X-59, sono il motore esterno carenato, in posizione sopraelevata e la cabina di pilotaggio completamente affogata nella fusoliera, senza finestrini e parabrezza, sempre per una maggiore aerodinamicità della struttura. I piloti vedono ciò che accade, in tempo reale, attraverso degli schermi in 4K grazie all'External Vision System, un sistema di telecamere che riproducono la vista esterna in maniera virtuale.

Dopo il roll-out del jet nei primi giorni di gennaio 2024, i primi test di volo sono previsti entro la fine dell'anno e, se andranno bene, saranno seguiti da voli su aree abitate per valutare l'impatto acustico in situazioni reali.(Immagini: Nasa)