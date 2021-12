Green Smart Wall: a Roma arriva il primo mosaico in bioresina dotato di tecnologia IoT

Street art e tecnologia insieme per creare un nuovo modo di vivere la città e l’arte. A Roma a Garbatella, è stato inaugurato il primo green smart wall della capitale. Su un muro di 50 mq adiacente alla Metro B - grazie alla collaborazione tra Myllennium Award e Yourban2030 insieme a GraffitiForSmartCity - nasce il primo mosaico in bioresina, realizzato con bio-piastrelle e dotato di tecnologia IoT: The Endless Growth, di Jordi Alessandro Bello Tabbi, vincitore al Myllennium Award, sezione MyCity - Premio speciale Yourban2030.

Crediti foto@via ufficio stampa HF4 Music: «Elevate» from Bensound.com

